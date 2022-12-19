Rum Savunma Bakanı'ndan anma töreninde Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, dün bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümünü beklediklerini ve bunun için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmasında, vatanlarını özgürleştirip yeniden birleştirecek, aynı zamanda vatanın tüm yasal sakinleri için bir arada yaşama, güvenlik, refah ve işbirliği şartları meydana getirecek ve sağlayacak bir çözüme atıfta bulunan Petridis, Türkiye’nin uzun bir zamandır, kışkırtıcı eylemleri ve benzeri görülmemiş talepleriyle, BM Güvenlik Konseyi kararları ve üzerinde mutabık kalınan çözüm çerçevesinin dışında yeni oldubittiler meydana getirmeye çalıştığı iddiasında bulundu.

Türkiye’nin ileri sürülen bu olumsuz tavrını sürdürerek ve diyaloğun devam etmesi için iki bağımsız devlet çözümünün kabul edilmesini ön şart olarak koyarak, her türlü yeniden yakınlaşma ve diyaloğun yeniden başlamasını havaya uçurduğunu ileri süren Petridis, Türkiye’nin buna ek olarak, vatanı yeniden birleştirecek, ortak kabul edilebilir, yaşayabilir ve işler bir çözüme ulaşılmasına dair her türlü beklentiyi de ortadan kaldırdığı iddiasında bulundu.

Petridis, Türkiye’nin ileri sürülen olumsuz tutumuna rağmen, kendilerinin aynı özveriyle ve esas amaçlarından sapmadan, Kıbrıs sorununun çözümü mücadelesini ve Kıbrıs Rum halkının hakkını savunmayı sürdüreceklerini iddialarına ekledi.

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19/12/2022 11:04