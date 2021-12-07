Rum Savunma Bakanından RMMO ve tatbikat açıklaması

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis “Türk uzlaşmazlığının ve giderek artan saldırgan tutumunun, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun sahip olduğu olanakların düzeyinin sürekli olarak geliştirilmesini gerektirdiği” iddiasında bulundu.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, silahlanma programlarının uygulanması konusunda hareket ettiklerini ifade eden Petridis, “Mari’de” (Tatlısu) bulunan Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde yapılan ve deniz kuvvetlerinin koruyucusu olarak bilinen “Agios Nikolas” yortusunda yaptığı konuşmada, Rum Deniz Kuvvetleri’nin, sahip olduğu misyon temelinde, RMMO’nun diğer birimleriyle birlikte çok uluslu tatbikatlara katıldığını ve Doğu Akdeniz’in geniş bölgesinde güvenlik ve barış şartları meydana getirerek diğer devletlerle savunma işbirliğini geliştirdiğini savundu.

Özel operasyonlardaki karma eğitimlerle birlikte artık RMMO’da yeni bir sayfa açıldığını da öne süren Rum bakan, su altı imha biriminin komando birlikleriyle işbirliği içerisinde, bu yıl ABD Deniz Kuvvetleri’nin “Navy Seals” grubu ve Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığına bağlı özel operasyonlar komutanlığıyla birlikte tatbikatlar yaptığını ifade etti.

Su altı imha komutanlığı için üç arama kurtarma gemisi alındığını da dile getiren Petridis, su üstünde yüzen gemilere karşı güdümlü füze sistemlerinin geliştirildiğini, yakın zamanda ise deniz istihbaratı toplama ve deniz operasyonlarının kontrol imkanlarının modernize edilmesine başlanacağını sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



07/12/2021 13:35