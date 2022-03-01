Rum Savunma Bakanı’ndan Ukrayna’ya silah yardımına destek

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01/03/2022

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Rum Savunma Bakanı’ndan Ukrayna’ya silah yardımına destek

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, AB Savunma Bakanları’nın telekonferans yoluyla gerçekleştirdikleri görüşmede, Güney Kıbrıs’ın AB Barışın Desteklenmesi Mekanizması aracılığıyla Ukrayna’ya askeri teçhizat alımını desteklediğini dile getirdi.
Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Savunma Bakanı Petridis toplantıda, Ukrayna halkına yönelik desteğini de belirterek, insani yardıma katkıda bulunmaya hazır olduklarını da vurguladı.

 

01/03/2022 12:25
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