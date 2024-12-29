Rum Savunma Bakanlığı: Fır tek ve üniterdir, KKTC’nin ulusal hava sahası yoktur

Rum Savunma Bakanlığı, KKTC’nin, Baf’tan kalkan Fransız Rafale savaş uçaklarının Lefke bölgesinde KKTC’nin hava sahasını ihlal etmesi üzerine Fransa’yı sert şekilde kınamasını ve Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın Fransız askeri ataşeyi çağırarak protesto etmesini “geçmişte benzeri görülmemiş, emsalsiz” diye niteledi.

Alithia, “Fransızların Uçuşunu Savunma Bakanlığı Onayladı… İşgal Bölgelerindeki FIR İle İlgili Protestolar Saçma” başlıklı haberinde, Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklara dayanarak 20 Aralık 2024’te KKTC hava sahası üzerinden alçak uçuş yapmaları için Fransız savaş uçaklarına onayı, uçuş planı sundukları için Rum Savunma Bakanlığı’nın verdiğini yazdı.

Habere göre aynı kaynaklar “FIR tek ve üniterdir. Devletin herhangi başka bir eylemde bulunması gerekmezdi çünkü böyle bir hareket sahte devlete varlık sağlardı” ifadesini kullandı. KKTC’nin daha önce böyle bir eylemde bulunmadığını da belirten Rum Savunma Bakanlığı kaynağı, “çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulusal hava sahası yoktur” iddiasında bulundu.

Söz konusu kaynak FIR’ın ulusal saha anlamına gelmediğini, Rum yönetimi tarafından kontrol edilen bir saha olduğunu ve bu saha üzerinden uçacakların uçuş planlarını Rum yönetimine sunması gerektiğini” öne sürdü.

“Türkler işgal bölgelerinin hava sahasını kendisinin görüyor ancak Türkiye dışında kimse tanımıyor.” ifadesini kullanan kaynak, devamla şunları söyledi:

“Uluslararasında tanınan, o sahanın bize ait olduğudur. Bir uçak Girne üzerinden de uçsa Turkish Airlines hariç bütün uluslararası şirketler, nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini bize bildirir. Lefkoşa FIR Hattı tanınmıştır ve kullanan, devlette geçerli olan miktarda kirasını öder ki bu da devlet için çok büyük bir gelir addedilir.”

Gazete başka bir haberinde de TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yaptığı "Kıbrıs meselesi bizim milli davamız, milli meselemizdir" vurgulu açıklamasını okurlarına aktardı.