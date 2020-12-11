Rum Sayıştay Başkanı Mihailidis, Altın Pasaportlar Konusunda İki Eski, Bir de Mevcut Bakanı İşaret Etti

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in dün, Rum Meclisi Denetleme Komitesi’ne, “altın pasaportlar” ile ilgili raporunu sunduğu ve raporda, bu konudaki sorumlular olarak Rum Maliye Eski Bakanı Haris Yeorgiadis, Rum Eski İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos ve şu andaki Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’i işaret ettiği bildirildi.

Politis gazetesi, Mihailidis’in, üç bakanın Rum Bakanlar Kurulu’na yalan beyanda bulunduklarını ve böylelikle kumarhane personeli olan 27 kişiye vatandaşlık verilmesini sağladıklarını; bunun yanı sıra Rum Meclisi’ni de yanılttıklarını söylediğini yazdı.

Gazete, Mihailidis’in raporu Rum Başsavcılığı’na da gönderdiğini ve topun, Rum Başsavcı Yorgos Savvidis’te olduğunu kaydetti.

Mihailidis’in tüm vatandaşlıklarla ilgili detaylı bilgilendirme yaptığını ve cezai soruşturma gerektirecek bir durumun olduğunu dile getirdiğini belirten gazete, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in Mihailidis’e sert tepki göstererek, Mihailidis’in görüşlerinin siyasi içeriği bulunduğunu söylediğini yazdı.

Gazete, Mihailidis’in, “Wargaming” şirketi mensubu 64 kişiye verilen vatandaşlıklar konusunda ise Rum İçişleri Eski Bakanı Sokratis Hasikos’u işaret ederek, Hasikos’un bu meseleye müdahil olduğunu ve 64 kişiye vatandaşlık verilmesi için Bakanlar Kurulu’na konuyu Yeorgiadis ile birlikte getirdiklerini söylediğini kaydetti.

7 MİLYAR EURO’LUK GELİR ÖNGÖREN YATIRIM PROGRAMINDAN DEVLETİN KASASINA YALNIZCA 49,7 MİLYON EURO AKMIŞ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Mihailidis’in raporuna göre, sözde yatırımcıların, vatandaşlığı alabilmek için ikametgah adresi olarak otoparkın bodrum katını veya akasya ağaçlarının bulunduğu tarlayı gösterdiklerinin, bazılarının da değeri 550 bin Euro olan bir taşınmaz için göstermelik satış sözleşmesi imzaladıklarının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, rapora göre “Kıbrıs Yatırım Programı”nın devletin kasasına 7 milyar Euro’luk gelir akışı öngördüğünü; ancak bu programdan yalnızca 49,7 milyon Euro gelir sağlandığını kaydetti.

Haberde, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in de Rum Meclisi’ne, vatandaşlık başvuruları için aracılık yapan 635 avukatın isminin bulunduğu bir liste sunduğu belirtildi.

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11/12/2020 14:32