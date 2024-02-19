Rum sendikaları Güney Kıbrıs’ta 10 bin Kıbrıslı Türk çalıştığı iddiasını yalanladılar

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren PEO ve SEK sendikaları, Güney Kıbrıs’ta 10 bine yakın Kıbrıslı Türk’ün çalışmakta olduğuna dair Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundular.

Alithia gazetesi konuya ilişkin haberinde, KKTC’de internet ortamında yayın yapan bir gazetenin, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin sayısını 10 bin olarak aktardığını ancak bu bilginin TÜRK-SEN sendikasının yanı sıra, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren PEO ve SEK sendikalarınca da yalanlandığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum İşçi Sendikaları Federasyonundan (SEK) bir yetkilinin dün gazeteye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin sayısının, resmi rakamlara göre 3 bin civarlarında olduğunu söylediğini aktardı.

Söz konusu yetkili, Kıbrıslı Türklerin Güney’de kaçak çalışmalarının pek mümkün olmadığını ancak bunların tespit edilmesinin de zor olduğunu ifade etti.

Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO) Genel Sekreteri Sotirula Hristodulu ise, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı çalışan Kıbrıslı Türklerin sayısının 2 bin 500 ila 3 bin arasında değiştiğini ifade etti.

Haberde, TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı’nın da, Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklerin sayısının 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu şeklindeki açıklaması aktarıldı.