Rum Sivil Savunma Teşkilatı tatbikat gerçekleştirdi

Rum Sivil Savunma Teşkilatı, BM OCHA uluslararası örgütüne bağlı INSARAG (Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu) grubundan onay alabilmek adına arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Alithia gazetesi, Rum Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Maria Papa’nın dün yaptığı açıklamada, teşkilatın uluslararası alanda deprem sonrası arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirebilmek için INSARAG grubundan onay almak amacıyla Cuma’dan başlayarak düne kadar süren bir tatbikat gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı.

Söz konusu gruptan onay alabilmek için çok çalıştıklarını ifade eden Papa, çabalarının olumlu sonuçlanmasını dilediğini de sözlerine ekledi.

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12/12/2022 09:56