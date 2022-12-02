Rum siyasetçi Kipros Hrisostomidis hayatını kaybetti

Rum siyasi tarihinde çeşitli görevlerde bulunan Kipros Hrisostomoidis dün 80 yaşında hayatını kaybetti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hrisostomidis’in dün 80 yaşında hayatını kaybettiğini yazdılar.

Gazete, siyasi hayatına DİKO partisinde başlayan, 2006 yılında o dönemin Rum Yönetimi Başkanı Tasos Papadopulos’un hükümet sözcülüğünü, 2008 yılında ise AKEL hükümetinde Adalet ve Kamu Düzeni bakanı görevini yapan Hrisostomidis’in son yıllarda sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum siyasetçiler dün taziye mesajları yayımladılar.

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02/12/2022 11:22