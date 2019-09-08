Rum siyasi partiler Lute’un çabasının başarısız olmasına tepki gösterdi

Rum siyasi partilerin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un müzakerelerin yeniden başlaması için anlaşma sağlanmasına yönelik çabasının başarısız olduğu konusunda eleştirilerde bulundukları bildirildi.

Alithia gazetesi, AKEL’in yaptığı açıklamada, müzakerelerin yeniden başlaması için anlaşma sağlanmasında bir kez daha başarısız olunması nedeniyle hayal kırıklığı ve endişe içerisinde olduklarını belirttiğini yazdı.

Habere göre AKEL, BM Genel Sekreteri’nin son raporunun, müzakere sürecinin yeniden başlaması ve tamamlanması perspektifinin açık olmadığına işaret ettiğini kaydetti.

AKEL ayrıca, herkesten ve özellikle de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının tutumunu belirleyemeyecek olmalarından dolayı, Guterres Çerçevesi zemininde hareket etmesini beklediğini ifade etti.

Gazete, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin ise, Lute’un müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabanın başarısız sonuçlanmışa benzediğini açıkladığını yazdı.

Habere göre, partiden yapılan açıklamada, ay sonuna doğru üçlü görüşme planlandığı; ancak başlıklarda bile anlaşma sağlanamazken özde nasıl buluşulacağı konusunda soru işaretleri bulunduğu kaydedildi.

Gazeteye göre Dayanışma Hareketi ile DİPA ise, Akıncı’nın, Anastasiadis’in tavizlerini çantasına koyarak, bir sonraki seçimde ciro edeceğini iddia ettiler ve her ne kadar Lute’un çabaları başarısız olsa da, BM’nin çabanın devam etmesi için gösterdiği iradeden memnun olduklarını belirtti.