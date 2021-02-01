Rum siyasi partileri gelişmelerden endişe duyuyor

Avrupa Birliği’nin, Türk tarafının Kıbrıs sorununda iki devlet çözümüne ulaşmak için sahip olduğu hedeflerine son vermek için, üst düzeyde “acele ettiği” ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “(AB) İki Devlete Son Veriyor- Charles Michel’den Anastasiadis’e Mektup- Müzakereler Işığında AB’nin Pozisyonunu Netleştiriyor” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği ve gazetenin bugünkü sayısında ifşa ettiği mektubunda, AB’nin, Kıbrıs sorununun çözüm şekli konusuna yönelik pozisyonunu netleştirdiğini yazdı.

Gazete iç sayfadan ise “Brüksel Pozisyon Alıyor” başlıklı haberinde, mektubun içeriğine yer verirken, AB’nin, Kıbrıs’ta iki devlet çözümüne ilişkin Türk taleplerini doğrudan reddettiğini ileri sürdü.

AB’nin, Kıbrıs’ta iki devlet çözümüne ilişkin Türk hamleleri karşısında pozisyon aldığını yazan gazete, Ankara ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın arzu ettiği konfederasyon modelinin, Avrupalı yetkililerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanına yönelik ilgili yazışmalarında da kayda geçirildiği üzere, Brüksel tarafından kabul edilmediğini öne sürdü.

Gazete, Michel’in Anastasiadis’e yönelik mektubunda, Avrupa Birliğinin “BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ve AB’nin dayandığı ilkeler uyarınca, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için, BM himayesindeki müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasına ilişkin taahhüdünü teyit etme fırsatı yakaladığını” yazdı.

Gazeteye göre mektupta “benzer bir şeyi Türkiye’den de beklediklerini” de ifade eden Michel “AB’nin, müzakerelerin desteklenmesi için aktif bir rol oynamaya hazır olduğunu” da dile getirdi.

Michel’in 20 Ocak 2021 tarihinde Anastasiadis’e gönderdiği mektupla, Anastasiadis’in 9 Kasım 2020 tarihinde gönderdiği ve Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’la ilgili “meydan okumalarına” atıfta bulunduğu mektubuna yanıt verdiğini izah eden gazete, Michel’in bu konuyla ilgili olarak mektupta “kapalı bölge Maraş’la ilgili gelişmelerle alakalı olarak, Anastasiadis’le aynı endişeleri paylaştığını” dile getirdiğini iletti.

Gazeteye göre Michel mektubunda kısaca şunları yazdı;

“Avrupa Birliği ve üye devletleri, Kıbrıs’ın yanındadır aynı zamanda sarsılmaz bir dayanışma ve destek ifade ettiler. Kısa süre önce, Avrupa Konseyi, 10 ve 11 Aralık tarihlerinde Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki tek taraflı faaliyetlerini kınadı ve BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarına tam anlamıyla saygı duyulmasını istedi. AB’nin Maraş’ın statüsüne ilişkin tezi istikrarlı ve nettir. AB, BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarına göre hareket etmektedir. BM Güvenlik Konseyi Maraş’ın statüsünün önemini defalarca vurguladı ve ilgili kararlara uygun olmayan eylemlerden kaçınılması gerektiğini yineledi. ΒΜ gibi, Avrupa Birliği de Maraş’taki mevcut durumla ilgili olarak Türkiye hükümetini sorumlu tutuyor.”

Michel mektubunda son olarak ise “Doğu Akdeniz’deki istikrarlı ve güvenli bir ortamın aynı zamanda bölgenin tüm ortakları arasındaki karşılıklı faydalı ilişkilerin ve işbirliklerinin gelişmesinin, AB’nin stratejik çıkarına yönelik olduğunu” sözlerine ekledi.

RUSYA VE İSPANYA’DAN BM GENEL SEKRETERİNİN ÇABALARINA DESTEK

Öte yandan gazete, 28-29 Ocak tarihlerinde Atina’ya bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Alexander Grushko’nun, buradaki temasları esnasında, Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesiyle ilgili tezinin istikrarlı olduğunu söylediğini iletti.

Gazeteye göre, açıklamasında, kendi tezlerinin değişmediğini dile getiren Grushko, “kararın, iki kesimlilik ve iki toplumluluk ilkesine dayanması gerektiğine net bir şekilde işaret eden BM Güvenlik Konseyi ilgili kararları bulunduğuna” işaret etti.

İspanya Kralı 4’üncü Felipe’nin de, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına ülkesinin desteğini belirttiğini yazan gazete, İspanya Kralının, geçtiğimiz Cuma günü kendisine güven mektubunu sunan Güney Kıbrıs’ın İspanya’daki yeni büyükelçisi Elena Mina’ya bu tezi ilettiğini ekledi.

RUM SİYASİ PARTİLERİ ENDİŞELİ

Rum siyasi partilerinin ise Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili mesajlar gönderdiklerini ve endişelerini dile getirdiklerini yazan gazete, DİSİ partisinin yaptığı açıklamada, önlerinde büyük ulusal problemler olduğunu belirttiğini iletti.

Birkaç haftaya kadar Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi konferansın gerçekleşeceğini, öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun bugün KKTC’ye geleceğinin açıklandığını ifade eden DİSİ, tüm aşamalarda bir hareketlilik ve kulis faaliyetleri gerçekleştiğini gördüklerini belirtti.

EDEK partisi açıklamasında, İngiltere’nin rolü konusunda endişe belirtirken, Rum hükümetini “adadaki yasadışı İngiliz Üslerinin kaldırılması meselesini ortaya koymaya” çağırdı.

Dayanışma Hareketi ise açıklamasında, gayri resmi beş taraflı konferansın Türkiye ile İngiltere’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e kurmaya çalıştıkları bir tuzak olduğu iddiasında bulundu.

Konuyla ilgili haberler Alithia gazetesinde “Türkiye BM Güvenlik Konseyi Kararına Kızgın- AB İki Devlet Çözümüne İlişkin Senaryolara Son Veriyor- AB’nin İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Israrı… Borrell-Shinas: İki Devlet Çözümü Senaryolarına Son”, Politis’te “Mevlut Çavuşoğlu Bugün İşgal Altındaki Bölgelerde- Türkiye Dışişleri Bakanlığı BM Güvenlik Konseyi Kararından Oldukça Rahatsız”, Haravgi’de ise “İki Kesimli İki Toplumlu Federasyona Atıf Yapılması Türkiye İçin Tehlike İşareti” başlıklarıyla yer buldu.

Bu habere tepkiniz:



01/02/2021 12:25