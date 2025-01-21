Rum Sözcü: ABD ile askeri işbirliğimiz bölge barışına katkı yapacak

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letympiotis, haftalık basın brifinginde, ABD Askeri heyetini ön plana çıkardı.

Rum Sözcü, ABD Hava Kuvvetleri'nin 435'inci Acil Müdahale Destek Filosu'ndan bir değerlendirme ekibi bu hafta ülkemizde olacak. Almanya merkezli bu ekip, Amerika Birleşik Devletleri ve ortaklarımızla birlikte çalışabilirliğimizi artıracak yeni altyapı projeleri hakkında uzmanlık ve öneriler sunmak amacıyla Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'nü ziyaret edecek” dedi.

ABD Heyeti’nin değerlendirmesinin, havaalanı operasyonları, lojistik, iletişim gibi alanları kapsayacağını belirten Letympiotis, “Böylece savunma yeteneklerimizin modernizasyonu ve geliştirilmesi desteklenecektir. Müttefik kuvvetlerle askeri işbirliğinin derinleştirilmesi bölgede barış ve istikrarın korunmasına kararlı bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Altyapının iyileştirilmesi, modern araçların temini ve insan kaynaklarının eğitimine yatırım yapılması, etkili ve esnek bir savunma zırhına yönelik ulusal stratejimizin temel direkleridir” diye konuştu