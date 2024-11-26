Rum Sözcü haftalık basın brifinginde NATO’ya üyelik girişimlerinin sürdüğünü açıkladı

Kathimerini Gazetesi, geçtiğimiz gün Rum Lider Hristodulidis’in, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Guney Kıbrıs’ın NATO’ya üyeliğini gündeme getirdiğini yazmıştı.

Rumların Planı’nın, Kıbrıs'ın birleşmesini ve Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesini hedeflediği yazıldı

Türkiye, Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliğine karşı çıkarken,

NATO Genel Sekreteri dün Türiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Rum Hükümet Sözcüsü bugün haftalık basin brifinginde, NATO iddialarını doğruladı.

Sözcü Letymbiotis, Hükümetin hedefinin, ABD ve Fransa gibi ülkelerle stratejik işbirliği ve NATO gibi uluslararası kuruluşların standart ve prosedürlerine uyum yoluyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin savunma caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs'ın NATO'ya katılması konusunun Hükümetlerarası Zirve'de görüşülüp görüşülmeyeceği yönündeki soruya Sözcü, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hedefi olarak belirlediğimiz şey, savunma programımızın mümkün olan en büyük yükseltmesidir ve bu, eylemlerimizle kanıtlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede de tartışılan bir konu, yani savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi. Bunlar aynı zamanda stratejik diyaloğun da parçası olan alanlardır. Amacımız, ister personelimizin eğitimi olsun, ister protokollerin kabulü olsun, ülkemizin savunma planlarının bir Örgüt veya NATO gibi bir Örgüte üye ülkelerle mümkün olduğunca uyumlaştırılmasını sağlamaktır. Esasında bizi bu ilgilendiriyor, savunma programımızın geliştirilmesi ve bu konuda Fransa, ABD gibi ülkelerle yaptığımız tüm işbirliklerinden faydalanıyoruz. Böyle olası bir tartışmada Türkiye'nin tutumu biliniyor ve siyasi boyutlar içeriyor” dedi.

Kıbrıs ile ilgili çoklu konferansın tarihi konusunda herhangi bir güncelleme olup olmadığı sorulduğunda Rum Sözcü Letymbiotis “ BM Yetkilisi Rosemary Di Carlo, genişletilmiş toplantıya hazırlık amacıyla bölgeye gelecek. Toplantı başlı başına bir amaç değil. Kıbrıs meselesinde daha fazla hareketlilik için sıçrama tahtası olabilecek, müzakerelerin kesintiye uğradığı yerden devam etmesini sağlayacak genişletilmiş bir toplantı hedefleniyor” diye ekledi.

Hükümet Sözcüsü Constantinos Letymiotis, Hükümetin hedefinin, ABD ve Fransa gibi ülkelerle stratejik işbirliği ve NATO gibi uluslararası kuruluşların standart ve prosedürlerine uyum yoluyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin savunma caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeye devam ettiğini söyledi. Salı günü basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla genişletilmiş beş partili toplantıya uygun şekilde hazırlanmanın önemini de vurguladı.