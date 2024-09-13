Rum Sözcü: Proje için acil bir zaman çizelgesi yok ancak sınırsız bir süre de yok

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letympiotis, Ulusal Konsey toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Büyük Deniz Bağlantısı adını verdikleri Girit’ten, Kıbrıs’a kablo ile elektrik için acil bir program bulunmadığını ve herhangi bir zaman sınırı da olmadığını söyledi. İlerleme olduğunu ve Rum tarafının tüm belirsizliklerin açıklığa kavuşturulmasını istediğini söyleyen Rum Sözcü, Başkan Hristodulidis’in önümüzdeki hafta Atina'da Başbakan Miçotakis ile görüşeceğini açıkladı Rum Sözcü, Birleşik Arap Emirliği'nin projeyle ilgilenip ilgilenmediği sorusuna, Aralık ayında Enerji Bakanlığı, Abu Dabi Ulusal Enerji Şirketi ve ADMIE arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandığını ve bir çalışma grubu kurulduğunu hatırlattı.

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