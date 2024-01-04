Rum Sözcü’den Kürşat’ın tutukluluğuyla ilgili açıklama

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Akan Kürşat'ın İtalya’da tutuklanması ile ilgili açıklama yaptı.

Letimbiotis, Kürşat'ın Larnaka'dan değil Ercan Havalimanı’ndan İtalya’ya seyahat ettiğinin görüldüğü tutuklamanın ise 2007 yılında çıkarılan bir tutuklama emri gereği yapıldığını öğrendiklerini belirtti.

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, önümüzdeki günlerde dava ve tutuklama ile ilgili gelişmelerin netleşeceğini söyledi.