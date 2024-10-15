Rum Sözcü’den yemek öncesi açıklama

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’a Gidişi Hakkında Yazılı Açıklama yaptı.

İşte açıklaması:

Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, bu sabah New York’a varmış olup, burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile akşam yemeğine katılacaktır.

Akşam yemeği, New York saatiyle 19:00’da Birleşmiş Milletler merkezinde gerçekleştirilecektir.

Bu toplantının amacı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarının belirlediği çerçevede müzakerelerin yeniden başlama perspektifinin araştırılmasıdır.

Cumhurbaşkanı, bu toplantıya samimi bir siyasi irade ile katılmakta ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler çerçevesiyle uyumlu yapıcı ve verimli bir tartışma gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Bu, müzakerelerin yeniden başlaması için bir başlangıç noktası oluşturacaktır.

Ortak toplantının ardından Cumhurbaşkanı Christodoulides, medya temsilcilerine açıklamalarda bulunacaktır.

Cumhurbaşkanı Christodoulides’e Dışişleri Bakanı Dr. Konstantinos Kambos, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelaou ve Cumhurbaşkanı’nın Diplomatik Ofis Müdürü Dhoros Venezis eşlik etmektedir.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Christodoulides, Avrupa Konseyi toplantıları için Brüksel’e hareket edecektir.