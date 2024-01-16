Rum Sözcü'den Yeni Akan Kürşat açıklaması

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letibiotis, Roma’da tutuklu bulunan Avukat Akan Kürşat ile ilgili yeni açıklamalar yaptı

Haftalık Basın brifinginde, konuyla ilgili hükümetin elindeki son bilgilerin neler olduğu sorusu üzerine Letibiotis, Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın, bugün Roma'daki mahkeme huzuruna çıkacağını ve tutuklama emrinin çıkarılmasına itiraz etmesi halinde, ya adli işlemlerin devam etmesi için Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iadesini kabul edeceğini ya da adli işlemlerin Roma'da devam edeceğini söyledi. Rum Sözcü "Günün sonuna kadar bekliyoruz. Daha fazla bilgi için İtalyan makamlarıyla temas halindeyiz" dedi.