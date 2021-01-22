Rum sporcu da taciz edildiğini açıkladı

Yunanistan’da, Sofia Bekatoru isimli sporcunun 23 yıl önce yelken federasyonunda görevli biri tarafından cinsel istismara uğradığını açıklamasının ardından, Güney Kıbrıs’ta da atıcılık sporuyla uğraşan Andri Eleftheriyu isimli sporcunun, geçmişte federasyondan biri tarafından tacize uğradığını açıklaması, bazı gelişmeleri de beraberinde getirdi.

Politis gazetesi “A. Eleftheriyu, Zanlının İsmini Verdi” başlıklı haberinde, Eleftheriyu’nun, spor camiasından bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığı konusunda ortaya koyduğu suçlamaların ardından, Rum polisinin araştırmalarını belirli bir kişiye odakladığını yazdı.

Eleftheriyu’nun, polise verdiği ifadesinde, cinsel istismar olayıyla ilgili olarak Olimpiyat oyunlarında heyet başkanlığı yapan, aynı zamanda da Rum Olimpiyat Komitesi üyesi olan bir kişinin isminin verdiğini kaydeden gazete, Rum polisinin olimpiyat heyetlerine katılan kişilerden de ifade alacağını iletti.

Rum tarafındaki Atış Federasyonu Başkanı (SKOK) Ciovanis Savvidis’in de konu hakkında polise ifade vereceğini kaydeden gazeteye göre, Savvidis, sporcuların cinsel taciz ve istismara uğramasıyla ilgili çeşitli olaylar konusunda bir fikri oluştuğunu söyledi. Gazete soruşturmayı yürüten görevlilerin gerekli bilgileri toplamasının ardından, zanlının da sorguya çağrılacağını ekledi.

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22/01/2021 13:48