Rum Sürücüler Benzincilere Akın Etti, Uzun Kuyruklar Oluştu

Gönyeli Belediye Bulvarı'nda bugün sabah saatlerinde, Rum sürücülerin benzincilere olan yoğun ilgisi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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16/09/2023

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Rum Sürücüler Benzincilere Akın Etti, Uzun Kuyruklar Oluştu

HABER KIBRIS-ÖZEL

Gönyeli Belediye Bulvarı, bugün sabah saatlerinde yoğun bir trafiğe sahne oldu. Rum sürücüler, yakıt ihtiyaçlarını karşılamak için benzincilere akın etti. Bu talep artışıyla birlikte, uzun araç kuyrukları oluştu.

Rum sürücülerin KKTC'yi tercih etme sebepleri arasında, Euro ve Türk Lirası arasındaki döviz kuru farkı önemli bir rol oynuyor.  Rum vatandaşları burada yakıt alarak tasarruf sağlıyorlar.

16/09/2023 12:37
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TAGS: haber, kıbrıs
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