Rum tarafı BM'ye protesto notası gönderdi

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, Gazimağusa'daki (Famagusta) 1974 'Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bu yana 46 yıldır kapalı olan 'hayalet kent' Maraş'ın yerleşime açılmasına ve turizmin başkenti haline getirilmesine karar verdi.

Famagusta kent yönetimi, söz konusu karar nedeniyle BM'ye protesto notası gönderdi.

Kıbrıs haber ajansı CNA'nın haberine göre Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın Maraş hakkında aldığı karar Famagusta kent yönetimini rahatsız etti.

Famagusta Belediye Başkanı Simos Ioannou, Türkiye'nin Maraş'la ilgili planları nedeniyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine protesto notası gönderdiklerini söyledi.

'Barışçıl ancak etkili kararlar alacağız'

Görüşlerini aktarmak için BM Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Komutanı Elizabeth Spehar'la görüşme talebinde bulunduklarını da belirten Ioannou, "Barışçıl ancak etkili kararlar alacağız" diye ekledi.

Türkiye Barolar Birliği’nin Kıbrıs konferansları çerçevesinde 'Hukuki, siyasi ve ekonomik yönleriyle kapalı Maraş açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısı dün kapalı Maraş'ta düzenlenmişti. Toplantı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs hükümetlerinden en üst düzey katılım nedeniyle ‘Maraş zirvesi’ haline gelmişti.

Maraş, 1974 Kıbrıs Harekâtı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış bir şehir. Kamuoyu tarafından 'hayalet şehir' olarak adlandırılan, 46 yıldır sivillerin girişinin yasak olduğu şehir adeta film sahnelerini andırıyor. İçinde evlerin, otellerin, okulların ve eğlence mekanlarının olduğu, doğanın ele geçirdiği yerleşim yeri tekrardan hayata döndürülmeyi bekliyor.

16/02/2020 17:29