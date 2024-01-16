Rum Tarafı duyurdu: Hristodulidis, 30 Ocak’ta Maria Holguin ile görüşecek

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letympiotis, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına bir brifing verdi.

Sözcü, açılış konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız, 30 Ocak Salı günü BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa ilişkin Kişisel Temsilcisi Bayan Maria Angela Holguin ile bir toplantı yapacak. BM Genel Sekreteri'nin kişisel bir elçi ataması, özellikle Kıbrıs meselesinde ne yazık ki uzun süredir devam eden bir çıkmazın ardından önemli bir gelişme. Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana müzakerelerin kesintiye uğradığı yerden devam edebilmesi için ısrarla ve sistemli bir şekilde çalışıyoruz." dedi