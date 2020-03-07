Rum Tarafı Elizabeth Spehar’dan Rahatsız

Rum yönetimi ve siyasi partileri, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 4 kapının Rum yönetimince tek taraflı kapatılmasına tavrı yüzünden BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü misyon şefi Elizabeth Spehar’ın tavrından “çok rahatsız”.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesi sonrasında kendisinden görüşme talep eden Spehar’ı, Avusturya ziyaretinden dönüşüne kadar bekleteceği haber verildi.

Fileleftheros “Spehar’ın Tavrından Rahatsızlık… Başkan (Spehar’ı) Avusturya Ziyaretinden Dönüşüne Kadar Bekletiyor… Anastasiadis ve Partiler UNFICYP’in Rolü Başka Diyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde hem Rum yönetiminin hem de siyasi partilerinin BM Barış Gücü’nün “kendisini ilgilendirmeyen bir konuda pozisyon aldığı ve konuşması görevi olan konularda ısrarla konuşmadığı” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Meselenin bu hali alması nedeniyle Anastasiadis’in Spehar’la görüşmeye acele etmediği belirten gazete edindiği bilgilere dayanarak Anastasiadis-Spehar görüşmesinin gelecek hafta beklenmesi gerektiğini, Rum Başkanlık Sarayı’ndan Spehar’a, görüşmenin ancak Anastaiadis’in Avusturya ziyaretinden dönüşünden sonra gerçekleşebileceğinin söylendiğini yazdı.

Habere göre Spehar Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından Anastasiadis’ten de görüşme randevusu istedi ancak Anastasiadis’in diplomatik bürosundan cevap almadan BM Barış Gücü’nün kapıların tek yanlı kapatılmasıyla ilgili, Güney’de tepki yaratan açıklaması yayımlandı. Bunun üzerine Spehar’a, görüşme talebinin Anastasiadis Avustralya ziyaretinden döndükten sonra ayarlanacağı bilgisi verildi.

Haberde Anastasiadis’in Avusturya ziyaretinin 10 Mart Salı günü başlayacağı ve 13 Mart Cuma günü tamamlanacağı vurgulandı.

TALİHSİZ MÜDAHALELERİ YORUMLAMAK İSTEMİYORUM

Gazeteye göre Anastasiadis dün Rum Başkanlık Sarayı’nda gazetecilerin sorusu üzerine rahatsızlığını “misyonunda başka bir rol oynaması gereken Barış Gücü’nün talihsiz müdahalelerini yorumlamak istemiyorum. Barış Gücü’nün misyonu, bugüne kadar başarıyla yaptığı gibi barışın hâkim olmasıdır” sözüyle dile getirdi.

Anastasiadis devamla şunları söyledi: “Tanınmış bir BM devleti ve AB üyesi olan egemen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin politikalarıyla ilgili müdahaleleri talihsiz buluyorum. İki toplum arasında işbirliği var ancak kararların sorumluluğu, herhangi başka bir unsuru görmezden gelmeden karar veren Kıbrıs Cumhuriyeti devletinindir. Kararlarımızda toplumu, milliyeti veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nin nüfus oluşumunun başka unsuruna bakmaksızın Kıbrıs halkının tamamının güvenliğini göz ardı etmeden alıyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaptığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün ve AB yetkili organlarının olağanüstü hallerdeki talimatlarına uygundur.”

SİYASİ PARTİLER DE TEPKİLİ

Gazete devamla Rum siyasi partilerinin de BM Barış Gücü’nün 4 kapının kapatılmasına karşı tavrından rahatsızlık belirten açıklamalar yaptığını aktardı.

Gazeteye göre DİKO Barış Gücü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamayı “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini uygulamasına müdahale, meşru devlet ile işgal rejimi yönetimini eşit tutma” olarak niteledi ve “UNFICYP’in bu açıklamasında Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının Kıbrıs Türk toplumu ile istişaresini öngörmeyen AB Yeşil Hat Tüzüğü dikkate alınmamaktadır” iddiasında bulundu. DİKO ayrıca “UNFICYP’in ara bölgenin statüsünün işgal askeri tarafından defalarca ihlal edilmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki Türk kanunsuzluklarında aynı hassasiyetle açıklama yayımladığını görmedik” ifadelerine yer verdi.

EDEK açıklamasında “normal şartlar, işgalle uyuşmak ve kabul etmek değil, Kıbrıs sorununun çözümüdür. UNFICYP’in barikatların korona nedeniyle kapatılmasıyla ilgili açıklaması bizi derin bir hayal kırıklığına uğrattı çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti meşru devlet olarak, vatandaşlarının virüsün olası yayılmasından korumak için gerekli bütün önlemleri almakla mükelleftir” dedi.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas Barış Gücü açıklamasındaki “normal şartlar” ifadesini “şüpheli ve yanlış” bulduğunu belirttiği açıklamasında “UNFICYP’in barikatların 2003’te açılmasından sonra adanın tamamında serbest dolaşım normal şartlara dönüşe katkıda bulunmuştur ifadesi birçok soru işareti yaratıyor. UNFICYP’in Kıbrıs sorununa sürdürülebilir ve işleyebilir bir çözüm olmadan normal şartlar görüyor olması çok şaşırtıcıdır. Şartlar normal olsaydı Türk işgali de olmayacaktı, UNFICYP de Kıbrıs’ta olmayacaktı” dedi.

Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus Elisabeth Spehar’ın tavrını “kabul edilemez” bulduğunu kaydettiği açıklamasında “Birleşmiş Milletler Türkiye’nin hiçbir tahrikkar faaliyetine karşı aynı hassasiyeti göstermedi. Ne Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’ini istila ettiğinde, ne Maraş’la ilgili maharetlerinde, ne de zaman zaman Strovilya (Akyar) ve Denya’da yaptığı kabul edilemez faaliyetlerde” ifadelerini kullandı.

ELAM ise “bütün bunlar, gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin uyguladığı teslimiyetçi politikaların ve barikatların açılmasının sonucudur” görüşünü ortaya koydu.

BARIŞ KARARI İNİSİYATİFİ’NDEN RUM YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Gazete “Barış Kararı” isimli inisiyatifin, 4 kapının kapatılmasının, Rum yönetimince açıklanan sonuçların alınmasına hizmet etmediği, müzakerelerin yeniden başlaması çabasına yardımcı olacak ortamın yaratılmasına ölümcül darbe vurduğu ve özellikle Kıbrıs Türk tarafındaki çözüm isteyen ve bu yönde çalışan güçleri güçsüzleştirdiği” vurgusunu yaparak Rum yönetimine kapatma kararını derhal geri alma çağrısı yaptı.

Haravgi Spehar’ın şahsına duyulan rahatsızlıkla ilgili haberini “UNFICYP’in Müdahalesi ‘Kabul Edilemez’…. Spehar Başkan Anastasiadis’le Görüşme İstedi” başlığıyla aktardı.

İKİ TOPLUMLU KORO

Gazete “Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro”nun Kıbrıslı Türk ve Rum üyelerinin, geçen cumartesi günü Rum yönetimince tek yanlı kapatılan Lokmacı kapısının açılması talebiyle gerçekleştirilen gösteri sırasında koro üyesi Milto Katsamba ve eşi Hristalla’nın Rum polisince tutuklanıp yargı önüne çıkartılmasını açıklama ile protesto ettiğini yazdı.

Habere göre açıklamada “hükümetin 4 barikatı kapatma kararına itiraz edenleri korkutmak için insan hakları hoyratça ihlal ediliyor” denildi.

ÜSLER AKYAR VE BEYARMUDU’NU KAPATMIYOR

Gazete başka bir haberinde İngiliz Yüksek Komiserliği Basın Sözcüsü’nün, Rum Haber Ajansı’nın ilgili sorusuna karşılık İngiliz Üslerinin, Covit-19 önlemleri konusunda her iki tarafla da istişarede bulunduğu ve şimdilik Beyarmudu ve Akyar kapılarını kapatmayı planlamadığı cevabını verdiğini yazdı.

Politis haberleri, “Başkan Anastasiadis Rahatsız… UNFICYP İle ‘Talihsiz’ Cephe… Başkan Anastasiadis Barış Gücü’nün Açıklamasını Talihsiz Buldu ve Egemen Haktan Söz Etti… İngiliz Üsleri Strovilya (Akyar) ve Pergama (Beyarmudu) Barikatlarını Kapatmıyor” ve “Barış Gücü’nün Dört Barikat İle İlgili Açıklaması Siyasi Partilerin De Hoşuna Gitmedi… Mavi Berelileri ve Spehar’ı ‘Duvara Yaslıyorlar’… Özellikle Ada’da ‘Normal Şartlara Dönüş’ İfadesine Tepki Gösteriyorlar” başlıklarıyla aktardı.

Alithia ise şu başlıkları kullandı: “Başkan: Müdahale Talihsiz… Hükümet UNFICYP’in Barikatlarla İlgili Açıklamasından Rahatsız… Spehar Başkanla Görüşmek İstedi, Gelecek Hafta Görüşecek”, “Talihsiz Müdahaleleri Yorumlamam… Başkan Anastasiadis Açıklamasıyla UNFICYP’in Barikatların Kapatılmasıyla İlgili Açıklamasından Duyduğu Rahatsızlığı Gösterdi” ve “Açıklaması Yüzünden UNFICYP’i Eleştiriyorlar… DİKO, EDEK, Dayanışma, ELAM ve Demokratik Cephe’den Tepkiler”

07/03/2020 14:39