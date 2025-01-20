Rum Tarafı, sınır kapısı açılmasını değil hem KKTC’den hem de ara bölgeden toprak istiyor

HABER KIBRIS ÖZEL HABER

İki lider arasında bugün sınır kapıları özel gündemiyle yapılan görüşme Rum tarafının niyetini daha da ifşa eder şekilde gelişti.

Bugün liderler arasında olumlu ve pozitif bir atmosferde yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu durum iki lideri de memnun etti.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin elde ettiği bilgilere göre, Rum Lider, 13 yıldır, önceki Rum liderler gibi Erenköy ve Kiracıköy transit geçiş unsurlarında ısrar ederek hem ara bölge hem de KKTC’den sınır kapıları önerisi kisvesiyle toprak talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar Rum liderin transit önerilerine karşılık sürpriz bir hamle yaparak yıllardır Akıncılar’ın ve bölgenin talebini karşılar şekilde Akıncılar-Limya sınır kapısının açılması önerisi yaptı.

Akıncılar kapısı yıllardır bölge insanının yüksek sesle dile getirdiği bir talep ve Cumhurbaşkanı Tatar bu kapının en kısa sürede açılmasına hazır olduğunu açık şekilde ifade etti.

Rum tarafı Haspolat ve Akıncılar önerilerini reddedemeyince daha önce gündeme getirdiği ve kabul edilmediği ortada olan önerileri yeni diye bir paket şeklinde satmaya çalıştı. Tümü eski unsurlar içeren bu önerilerle amaçlanan geçiş kapıları konusunda ilerleme sağlanmasını önlemek olarak yorumlanabilir.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, geçiş kapılarının yanısıra geçişlerde KKTC vatandaşları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini Rum lidere söyledi. Aynı zamanda yabancı tur operatörlerinin KKTC’deki faaliyetlerini engelleme siyasetlerine de son vermeleri gerektiğini vurguladı. Rum lider bu konuda böylesine bir siyaset yürütmediklerini söyledi.

Liderler 10 Şubat öncesinde yeniden bir araya gelecek.