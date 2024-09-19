Rum tarafı Strasbourg'ta İstediğini Alamadı

AİHM kararlarının icrasının denetimi için düzenli olarak Strasbourgda gerçekleşen Avrupa Konseyi Delegeler komistesinin İnsan Hakları konulu Eylül 2024 toplantısında Kıbrıs v. Türkiye kararının "Yerlerinden Edilmiş Kişilerin Mülkiyet Hakkı" altında yapılan incelemede Rumlar istediğini alamadı.

Rum tarafı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne dayanarak konuyu KIbrıs v. Türkiye tazminat kararı ile ilgili bazı hususların tekrar AİHM önüne taşınarak AİHM tarafından yorumlanmasını istiyordu. Diplomatik kaynaklardan alınan son dakika gelişmelerine göre Avrupa Konseyi üyeleri Rum tarafının girişmini yeterli çoğunluk alınamadığı için reddetti.