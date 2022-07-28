Rum tarafına kalan borç 4 milyon dolar

Ülkemizde yaşanan yakıt krizi nedeniyle Güney Kıbrıs'tan 15 Milyon kilowat satın alan Kıb- Tek'e çıkan fatura 6 milyon Dolar. Kıb- Tek, bu güne kadar 2 milyon dolar ödeme yapabilirken, kalan 4 milyon doların da hemen ödenmesi talep edildi. Ödeme yapılmazsa, Rum tarafı sisteme enerji verme işlemini askıya alacak. Kritik dönemde en yüksek dilimden faturalandırılan elektrik, bazı günlerde 50 megawata kadar çıkmıştı. Bu arada, 15 milyon kilowat enerji AKSA'dan alınsa 2 milyon 300 bin dolar, Teknecik'te üretilse 3 milyon dolar civarında maliyeti olduğu hesaplandı. Kötü yönetim nedeniyle güneyden alınmaak gereken enerjiye ödenen miktarın ülke tüketicisine fazladan maliyeti de ortalama 3 milyon dolar civarında. Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, bu faturanın da Ağustos ayı sonundan itibaren tüketicilere çıkarılacağını yazarak, "Kötü yönetimin her alanda halka büyük bir zararı var. Kıb- Tek'te sadece yakıta fazla ödemiyoruz. Aynı zamanda Rum tarfaından aldığımız enerjiye de KKTC'eki fiyatlara göre iki misli ödeme yapılacak" saptamasında bulundu.

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28/07/2022 08:29