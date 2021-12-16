Güney Kıbrıs’taki “Lefkoşa Üniversitesi”nin, “Kıbrıs’taki Adalet Sisteminin Değerlendirilmesi” konusunda 228 avukat arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, Rum tarafındaki avukatların yüzde 61’i yargıçların tarafsız olduğunu düşünmüyor.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu araştırmanın sonuçlarının “Kıbrıs'ta adaletin tecelli ettiğine dair şüphelere” neden olduğunu yazdı. Avukatların yüzde 79,4’ü ise yargıçların kişisel ideolojik algılarından olması gerekenden daha fazla etkilendiğini düşünüyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, avukatların yüzde 56,1’inin toplum içerisinde sahip oldukları takdirin orta halli olduğu görüşüne sahip.

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16/12/2021 14:22