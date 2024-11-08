Rum tarafındaki maaşlar AB ortalamasının altında

Güney Kıbrıs’ta memurların yıllık maaşlarının, AB ortalamasının altında olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ta Maaşlar Arttı Ancak AB’ye Yetişemiyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yıllık memur maaşlarıyla ilgili olarak ortalamanın altında kaldığını yazdı.

Avrupa İstatistik Birimi Eurostat tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ta memurların yıllık maaşlarının AB ortalamasının altında olduğunu yineleyen gazete, AB’deki çalışanlar için 2023 yılında yıllık ortalama tam zamanlı ücretin 37 bin 900 Euro, Güney Kıbrıs’ta ise ortalama yıllık maaşın 26 bin 430 Euro olduğunu ekledi.