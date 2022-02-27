Rum Tarım Bakanı 45 günlük tahıl stoğu kaldığını açıkladı

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27/02/2022

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Rum Tarım Bakanı 45 günlük tahıl stoğu kaldığını açıkladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Tarım Bakanı Kostas Kadis, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi yüzünden, tahıl tedarik etme imkanı konusunda endişe duyduğunu ifade etti.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, bu iki ülkenin Avrupa devletlerinin önemli tahıl tedarikçilerinden olduğunu ifade eden Kadis, 45 gün yetecek tahıl stokları olduğuna işaret ederek, yarın Tarım Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek olan toplantıda, gerek tahıl yeterliliği konusu, gerek de tahıl fiyatlarının yükselmesi konusunun ele alınacağını sözlerine ekledi.

 

27/02/2022 14:29
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