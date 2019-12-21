Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’ten Hellim Konusunda Açıklama…

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, Rum hükümetinin niyetinin; hellim konusunu, görevini devralmasının ardından yeni Avrupa Komisyonu’nun gündemine yeniden getirmek olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliği’nin Sağlık ve Gıda Güvenliği Konularından Sorumlu Kıbrıslı Rum Komiseri Stella Kiriakidu’yla görüşmesinin ardından açıklama yapan Kadis, Rum hükümetinin niyetinin; hellim konusunu bir sonuca varılması için koordineli bir şekilde, görevini devralmasının ardından yeni Avrupa Komisyonu’nun gündemine yeniden getirmek olduğunu dile getirdi.

Kadis ilgili bir soruya yanıtında, bu konunun başka dosyalarla da ilgili olduğunu ve koordineli faaliyetlerde bulunulması gerektiğini sözlerine ekledi.

21/12/2019 15:44