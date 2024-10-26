Rum Tarım Bakanlığından sığır nüfusunu yüzde 10 azaltma önlemi

ads ads ads ads
26/10/2024

ads
Rum Tarım Bakanlığından sığır nüfusunu yüzde 10 azaltma önlemi

Rum Tarım Bakanlığı Avrupa Birliği’nin 2023-2027 Ortak Tarım Politikası Stratejik Planı çerçevesinde sığır nüfusunu azaltma yönünde önlemler alıyor.

Fileleftheros’un haberine göre Tarım Bakanlığı, 2030’a kar atmosfere zararlı gaz salınımının sığırlar için yüzde 0,7 ve kentsel atıklar için yüzde 1,9’a düşürülmesi hedefiyle sığır nüfusu ve kentsel atık yönetimi ile ilgili önlemler hayata geçiriyor.

Bakanlığın, sığır nüfusuyla ilgili, maliyeti 15 milyon euro olacağı tahmin edilen önlemlerini 2030’a kadar uygulamaya koyacak. 2025’te devreye girecek kentsel atık yönetiminin maliyeti ise kapsamlı karma atık işleme ve atıkların ayrı toplanması konusunda yapılacak Sürdürülebilirlik Araştırması ile belirlenecek.

Sığır nüfusunun daha fazla artmaması maksadı ve hayvan refahının iyileştirilmesi gerekçesiyle mevcut ağıllarda her bir sığır için ayrılan alan genişletilecek, böylece nüfus azaltılacak.  Daha az sığır ile aynı oranda süt üretimi ve sektörde daha iyi rekabet koşulları hedeflenen önlemler çerçevesinde 2025’te başlatılacak bu önlem ile sığır nüfusunun yüzde 10 düşürülmesi öngörülüyor.

26/10/2024 13:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Rum Tarım Bakanlığından sığır nüfusunu yüzde 10 azaltma önlemi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.