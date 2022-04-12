Rum televizyonunda taciz iddiası yargıya taşındı

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12/04/2022

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Rum televizyonunda taciz iddiası yargıya taşındı

Güney Kıbrıs’ta yayın yapan “Sigma” televizyon kanalında çalışan bir kadın gazeteci, bir meslektaşının tacizine uğradığı iddiasında bulunarak, konuyu yargıya taşıdı.

Alithia gazetesi, “Sigma” televizyon kanalında çalışan bir kadın gazetecinin, yine aynı yerde çalışan erkek meslektaşının taciz nitelikli telefon mesajlarına maruz kaldığını yazdı.

Haberde, kadın gazetecinin ilk aşamada konuyu kanal yönetimine ilettiği, yönetimin de erkek çalışanı işten çıkardığı belirtilirken, bir süre sonra ise aynı çalışanın işe geri alınması sebebiyle kadın gazetecinin olayı yargıya taşıdığı ifade edildi.

Habere göre, dava dosyası başsavcılığa gönderildi.

 

12/04/2022 12:21
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