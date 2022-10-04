Rum Ticaret Bakanlığı Hellim’in yurt dışında tanıtımı konusundaki faaliyet planını açıkladı

Rum Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanı Nataşa Pilidu dün düzenlediği basın toplantısında, bakanlığının Menşei İsmi Korumalı Ürün (MİK) olan Hellim’in tanıtımı için hazırlanan ve 2022-2024 yıllarını kapsayan faaliyet planını açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun dün düzenlediği basın toplantısında, “Menşe İsmi korumalı Ürün” (MİK) patentine uygun şekilde üretilen hellimin yurt dışında daha iyi tanıtımı ve pazarlanması için 2022-2024 yıllarını kapsayacak faaliyet planını açıkladığını yazdılar.

Habere göre Pilidu, hellimin bugün başta İngiltere, Almanya, İsveç, Avusturalya, Avusturya, Hollanda ve Polonya olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihraç edildiğini, adı geçen ülkelerin ise hellim ihracatının yüzde 81’inin yapıldığı ülkeler olduklarını ifade etti.

Hellimin, ABD, Japonya, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerde de daha iyi tanıtılmasını ve bu ülkelere yönelik ihracatın arttırılmasını amaçladıklarını ifade eden Pilidu, “halloumi.cy” şeklindeki internet sayfasının hali hazırda bu tanıtımda önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Pilidu, söz konusu internet sitesinin İngilizce, Çince, Japonca ve Arapça dillerinde hizmet verebildiğini belirtirken MİK patenti alarak kalitesi yükselen hellimin tanıtımı için reklam kampanyaları ve diğer tanıtım faaliyetlerinin de düzenleneceğini sözlerine ekledi.

-Kıbrıslı Türklerin ürettiği hellimle rekabetten endişe dile getirildi

Gazete haberinin devamında, Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru’nun basın açıklaması sonrasında söz alarak, Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin ucuz hellim üretmeleri sebebiyle yurt içinde haksız rekabet olabileceği endişesini dile getirdiğini aktardı.

Habere göre Petru, Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin hayvan yemlerini Türkiye’den getirebileceklerini, düşük maliyetle süt üretebileceklerini, üreticilerin bu sütleri ucuza alarak hellim üretebileceklerini ve bunun da iç piyasada haksız rekabet yaratabileceğini iddia etti.

Pilidu bu iddiaya karşın, sadece hellim konusunda değil Kıbrıs’ta üretilen, yasadışı ithal edilen yada Güney Kıbrıs’a yasadışı sokulan diğer tüm ürünler ve ham maddeler konusunda en iyi önlemleri almak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Hellim konusunda ise, Bureau Veritas şirketinin KKTC’deki kontrolleri gerçekleştireceğini ifade eden Pilidu, böylece yasadışı unsurların tespit edilebileceklerini belirtti.

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ise aynı iddiaya verdiği yanıtta, “kontrol sürecinin çok sıkı olacağını ve Kıbrıslı Rum üreticiler hangi şartları yerine getirmekle yükümlüyse, Kıbrıslı Türk üreticilerin de aynı şartları yerine getirmelerinin gerektiğini” söyledi.

Kıbrıslı Türk üreticilerin, hayvan yemlerinin alınmasından ürünün üretimi aşamasına kadar aynı kontrol sürecinden geçeceklerini vurgulayan Kadis, “Bureau Veritas’ın” dünya çapında bir örgüt olduğunu ve işini ne kadar iyi yaptığından şüphe duyulamayacağını ifade etti.

Kadis, KKTC’de neler olup bittiğini çok yakından takip ettiklerini ve AB Komisyonu’yla birlikte, herhangi bir sapma durumunda, düzeltilmesi için anında müdahale edeceklerini sözlerine ekledi.

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04/10/2022 11:34