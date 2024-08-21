Rum Ulusal Konseyi 13 Eylül’de toplanıyor

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Ulusal Konsey’in 13 Eylül’de toplanacağını açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre Letimbiotis, Rum Haber Ajansı KİPE’ye dün yaptığı açıklamada, toplantıda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılması öncesinde bilgilendirme ve görüş alışverişi yapılacağını söyledi.

Letimbiotis, toplantıda bölgesel gelişmelerin de ele alınacağını ifade etti.