Rum Ulusal Konseyi, 30 Mart’ta toplanıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığındaki ilk Ulusal Konsey toplantısının, 30 Mart tarihinde gerçekleştirileceği haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in Ulusal Konseyi 30 Mart Perşembe günü sabah 10.00’da toplantıya çağırdığını yazdı.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis’in Rum siyasi liderliğini, gerek BM Genel Sekreterinin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun ziyareti, gerek de geçtiğimiz Çarşamba günü Dicarlo’yla yaptıkları görüşmede görüşülenler konusunda bilgilendirmesinin beklendiğini kaydeden gazete, siyasi liderliğin, Hristodulidis’in Atina’ya yaptığı ilk ziyaret ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştükleri ve anlaştıkları şeyler, aynı zamanda Hristodulidis’in Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesindeki istişareleri konusunda bilgilendirileceğini de ekledi.

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21/03/2023 12:00