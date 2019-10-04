Rum Ulusal Konseyi bugün Anastasiadis başkanlığında toplanıyor

Rum Ulusal Konseyi bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanıyor.

Fileleftheros, saat 10:30’da başlayacak toplantıda Anastasiadis’in konsey üyelerine, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetleri, kapalı bölge Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne yapılan başvuru ve New York’taki temasları konusunda bilgi vermesinin beklendiğini yazdı.

DUJARRİC

Öte yandan gazete, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stpehane Dujarric’in Çarşamba akşamı gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşme ve sonrasında yaptığı “üçlü veya beşli konferans” açıklamasına dair soruları yanıtladığını aktardı.

Habere göre Dujarric bir soru üzerine, şu an için üçlü veya beşli konferansa ilişkin bir şey söylemesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

04/10/2019 10:15