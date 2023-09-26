Rum Ulusal Konseyi bugün toplanıyor

Güney Kıbrıs’ta Ulusal Konsey'in, bugün saat 17.30’da Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ele almak üzere toplanacağı bildirildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in siyasi parti başkanlarını New York’ta gerçekleştirilen BM Kurulu çerçevesinde yaptığı görüşmeler ve temaslar konusunda bilgilendireceğini yazan Haravgi gazetesi, BM’nin ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilci atanmasını kabul edip etmeyeceği konusundaki yanıtını beklediğini öne sürdü.

Gazeteye göre BM’nin Kıbrıs’taki sözcüsü Alim Siddique ise RİK’e yaptığı açıklamada, bu konunun bizzat BM Genel Sekreteri tarafından ele alındığını ifade etti.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı eski Genel Müdürü Aleksandros Zinon ise dün katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu toplantısının ardından Kıbrıs sorununun çıkmazda kalmaya devam ettiğini, çünkü tarafların tezleri konusunda aynı kaldıklarını söyledi.

Zinon, Guterres çerçevesi kabul edilmeden müzakerelerin yeniden başlaması gibi bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.

AKEL eski Genel Sekreteri Andros Kiprianu da aynı programda yaptığı açıklamada, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın (Kıbrıs sorununda temsilci atanması konusundaki) fikir ayrılığının Türk tarafının bir oyunu çerçevesinde olabileceği konusunda hem fikir olduğunu ileri sürdü.

Kiprianu, özel temsilci atanmasının, müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunabilecekse bir anlamı olacağını da sözlerine ekledi.

-Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamaları

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York dönüşünde dün Ercan havalimanında yaptığı açıklamalar Haravgi gazetesinde “Tatar: Özel Temsilci Atanmasını Kabul Etmiyor”, Alithia’da ise “Ersin Tatar Altı Noktayla Birlikte Üçlü Görüşme İstiyor” başlığıyla yer buldu.