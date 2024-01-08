Rum Ulusal Konseyi bugün toplanıyor

Rum Ulusal Konseyi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs şahsî temsilcisinin resmen atanması, ara bölgedeki gelişmeler konusunda Guterres’e gönderdiği mektup, Genel Sekreter’in Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu rapor taslakları ile KKTC’deki eski Rum malı satışları olması beklenen gündemle bugün toplanıyor.

Fileleftheros’a göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu gerek ara bölgedeki gelişmeler gerek Hristodulidis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’ye davet edildiğine dair basında yer alan haberlerin ardından Hristodulidis’e mektup göndererek Ulusal Konsey’i toplamasını talep etmişti. Siyasi parti liderleri bugünkü toplantıya bu bilgilendirme beklentisi ile katılacak.

Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin rapor taslaklarının içeriğinden hayal kırıklığı yaşadığını belirten gazete, bu hayal kırıklığını “özellikle ara bölge ihlalleri konusunda daha iyi olabilirdi. Bunu daha önce de konuşmuştuk, BM’nin ezeli geleneksel eşit mesafe yaklaşımının devam ettiğini görüyoruz” diyerek dolaylı yoldan dile getirdiğini yazdı.

Haravgi haberi “Partiler Bugünkü Ulusal Konsey’de Her Şey Hakkında Bilgi Bekliyor… Başkan Kendini İnkâr Ederek Görüş Değiştirdi ve Bugün Partileri Sarayda Topluyor” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Rum siyasi parti başkanları Konsey toplantısında, “eğer varsa, Maraş konusundaki gelişmeler hakkında da bilgi almayı ve Rum müzakere heyeti üyelerinin atanması konusunda da izahat bekleyecek.

Gazete AKEL ve DİSİ’nin Aralık ayında yaptığı toplantı çağrısını Hristodulidis’in, “son toplantıdan bu yana değişen bir şey yok” diyerek reddettiğini ancak birkaç gün önce aniden karar değiştirdiğini hatırlatarak bu değişikliğin siyasi analizcileri şaşırttığına dikkat çekti.