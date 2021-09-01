Rum Ulusal Konseyi “Kâbil’e Döndü”

Rum Ulusal Konseyi’nin devam eden toplantısında, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında kavga çıktı; Stefanu Anastasiadis için “Kıbrıs sorununda ne istediğini bilmiyor” dedi.

Nikos Anastasiadis’in bazı KKTC yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının iptali ve 60 Anayasası’na dönüş önerisi hakkında siyasi parti başkanlarını bilgilendirme gündemiyle saat 10.00’da toplanan Rum Ulusal Konseyi’nin Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Stefanu arasında şiddetli tartışmaya sahne olduğu haber verildi.

Fileleftheros’un web sayfasından aktardığı haberinde, Anastasiadis-Stefanu tartışmasını “Konsey toplantısı Kâbil’e döndü” şeklinde yorumladı.

Habere göre ikili arasındaki kavga Stefanu’nun, Anastasiadis’in iktidara geldiği 2013’ten bu yana Kıbrıs sorununda yaptığı bütün icraatları sorgulaması ile başladı.

Stefanu, Crans Montana’nın sonuçları konusunda zıtlaştığı Anastasiadis’i Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için inisiyatif almamakla suçladı.

Konsey toplantısındaki konuşmasını basınla da paylaşması beklenen Stefanu, Anastasiadis’i “iktidara geldiği 2013’ten beri Kıbrıs sorununda hiçbir şey yapmamakla, son dört yıldır gerilemek ve Talat-Hristofyas yakınlaşmalarını sorgulamakla” itham etti.

Stefanu, Anastasiadis için “Bir yandan desantralize federasyonu savunurken bir yandan federal sistem, 60 Anayasası diyor, Kıbrıs sorununda ne istediğini bilmiyor” dedi.

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01/09/2021 13:48