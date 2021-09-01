Rum Ulusal Konseyi Sona Erdi

Bazı KKTC yetkililerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının iptali, 60 Anayasası’na dönüş önerisi gündemiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında saat 10.00’da toplanan Rum Ulusal Konseyi saat 13.00 sularında tamamlandı

Rum Sözcü Marios Pelekanos 1960 Anayasası’na dönüşün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a cevaben yapılmış bir öneri olduğunu söyledi.

Rum radyosuna göre Pelekanos tartışmalı geçen 3 saatlik Rum Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada Anastasiadis’in konsey üyelerine 60 Anayasası önerisini anlattığını söyledi.

Pelekanos “Başkan önerinin, Kıbrıs sorununa daimi bir çözüm bulmak için Doruk Antlaşmaları ve uzlaşılmış iki toplumlu iki bölgeli federasyon çözüm zemini ile bağlantılı olduğunu vurguladı” dedi.

Siyasi parti başkanları da toplantı çıkışında birbirinden farklı açıklamalar yaptı.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Kıbrıs sorunundaki durumu “çok kritik” diye nitelediği açıklamasında, “kesin taksim yolunun, iki devlet çözümün resmî olarak tartışmaya açılmasıyla belirlendiği” görüşünü ortaya koydu.

AKEL’in 60 Anayasası’na dönülmesine de karşı olduğunu, 60 Anayasası’na dönüşün Doruk Antlaşmaları’nı da ortadan kaldırdığını vurgulayan Stefanu bugünkü toplantıda Anastasiadis’in, 60 Anaysası’na dönüşün bir “öneri” olduğunu doğruladığına da dikkat çekti. Stefanu “Başkan Anastasiadis bu şekilde Kıbrıslı Rumları çıkmazın ortak sorumluları pozisyonuna sokacağı, Türkiye’ye de çözüm zeminini bozma olanağı tanıyacağı görüşünü ortaya koydu. Konsey toplantısında Anastasiadis ile aralarında kavga çıktığına dair basına sızan haberlere de değinen Stefanu “anlaşmazlıklar oldu ama kavga olmadı” dedi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos Anastasiadis’in 60 Anayasası’na geri dönüş açıklamasını “Başkan’ın Tatar’ın açıklamalarına işaret etme çabasıydı. Mesele sürdürülmeyecek, biz de sürdürmeyeceğiz” dedi. Papadopulos dikkatleri önemli meselelerin dışına kaydıracak açıklamalardan kaçınılmasını istedi ve “DİKO olarak Türk tahrikkarlığına tepki önlemlerinin tırmandırılması gerektiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos “bugünkü bilgilendirme İngiltere’nin kuşkulu baltalayıcı rolünü teyit etti. Siyasi güçler öneriler sunarak Türk meydan okumalarına karşı ortak bir politika belirlemeli. Elimizdeki siyasi ve diplomatik silahları kullanarak taktiğimizi tümden yeniden belirlemeliyiz” ifadesini kullandı.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu istenilenin, “Kıbrıs sorununa BM kararlarının belirlediği çerçeve ve uzlaşılmış çözüm zemininde bir çözüm için müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının sürdürülmesi olduğunu” söyledi.

ELAM Başkanı Hristos Hristu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada bazı KKTC yetkililerinin pasaportlarının iptal kararı nedeniyle Anastasiadis hükümetini “alkışladı”. Bu kararın “kapsamlı bir çerçeveye oturtulması gerektiği” görüşünü ortaya koyan Hristu. ELAM’ın, KKTC-Güney Kıbrıs kara kapılarının temelli kapatılması görüşünde ısrarlı olduğunu da yineleyerek bunun, özellikle bu dönem Rum tarafına baskı yapma fırsatı teşkil ettiğini savundu.

DİPA adına açıklama yapan Marinos Kleanthus vatandaşın kafasının karıştığına dikkat çekerek BM çerçevesindeki çözüme destek verdiklerini belirtti, “havadan tartışmalardan kaçınılmasını” istedi.

Ekologlar Hareketi Başkanı Haralambos Theopemptu Anastasiadis’in 60 Anayasası’na dönüşü dile getirmemesi gerektiğini belirterek “bu sözler önceden istişare edilmeden sarf edildi, olumsuz bir ortam yarattı ve Kıbrıs Rum toplum içerisinde karışıklık yarattı” dedi.

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01/09/2021 16:49