Rum Ulusal Konseyi Toplandı

Rum Basını, BM’nin Kıbrıs’taki tarafları Ekim Sonu buluştırmayı planladığını yazdı.

Rum Ulusal Konseyi de Kıbrıs Konusu’ndaki son gelişmeler ve elektrik projesi ile ilgili toplandı

Toplantının ardından Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis gazetecilere şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı, ülkenin siyasi liderlerine Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunda gösterdiği çabalar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Hristodoulidis'in Sayın Tatar ile Genel Sekreter'in huzurunda olası ortak görüşmesini değerlendirdi”

Rum Sözcü, “ Tüm siyasi liderlik, müzakerelerin kesintiye uğradığı noktadan itibaren mutabakata varılan çerçevede yeniden başlatılması yönünde Cumhurbaşkanı tarafından gösterilen çabalara desteğini yineledi” dedi.

Rum Sözcü, “ BM Genel Sekreteri'nin ortak toplantıya yönelik yeni çabasının olumlu sonuç vermesi umuduyla BM genel merkezine gideceğiz” diye ekledi.