Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları’na protesto

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Derneği, Kahire'de düzenlenen Libya toplantısı sonrasında Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’in Türkiye'nin Libya sorununa müdahalesinin ve Doğu Akdeniz bölgesindeki haklarını kullanmasının bölgesel istikrarı, barış ve güvenliği tehdit ettiğini savunmalarını protesto etti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıslı Türkler’in güvenliğini ve haklarını koruduğu vurgulandı.

09/01/2020 19:15