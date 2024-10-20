Rum ve Yunan hükümetleri arasında 'gizli savaş'

Rum ve Yunan hükümetlerinin “ortak adım” söylemlerinin ardında gizli bir savaş yaşandığı bildirildi.

Haftalık Simerini “Atina-Lefkoşa Gizli Savaşı ve Sahneyi ‘Temizleme’ Görüşmesi” başlığıyla manşete çektiği haberinde bu gizli savaşın Atina’nın, Rum Yönetimi Başkanı ve çalışma arkadaşlarına Kıbrıs sorunundaki baskıları şeklinde geliştiğini yazdı. Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın hassas meseleleri, Rum yönetimine yeterli bilgi vermeden yahut sonradan bilgi vererek yönetmekte olduğuna dikkat çekti.

Rum hükümet çevrelerini kaynak göstererek bu savaşın, New York’ta gerçekleşen üçlü görüşmenin formunda kendini gösterdiğini yazan gazete görüşme formuna Türkiye ile Yunanistan’ın karar verdiğini, Rum yönetiminin ise sonradan öğrendiğini yazdı. Rum yönetiminin görüşmenin gayriresmi olmasını da masaya iki devlet konusunun konulmasını da istemediğini belirtti.

Türkiye ile Yunanistan’ın uzlaştığına dair söylentiler yayılırken Rum yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin niyetinin de ajandanın da ne olduğunu bilmediğini kaydeden gazete New York görüşmesinin ertesinde Rum yönetiminden bir kaynağın şu sözlerini aktardı:

“Önümüzdeki dönemde olması istenilenler konusunda Atina ile ilişkilerimizi yeniden netleştirmemiz gerekecek. Görüşme yapmamız gerekecek. Böyle bir görüşmede herkes saatlerini ve nasıl ilerleyeceklerini ayarlayacak.”

Gazete Atina’nın ilk başta dörtlü görüşmeye bir itirazı olmadığını, bu konuyu önce Türkiye ile görüştüğünü, Rum yönetiminin sonradan öğrendiğini kaydetti. Bunu skandal olarak niteleyen gazete “skandalın taşı da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis görünüyor ancak Yerapetridis’in arkasında Başbakan Miçotakis olduğunu herkes biliyor” ifadesine yer verdi.

Yerapetridis’in dörtlü görüşme konusu gündeme geldiğinde, Türklerin bu tezinin kabulüne ne gibi bir mahsur olabileceğini sorduğu ve kendisine bu tezin hem simgesel hem tarihsel zeminde neden kabul edilemeyeceğinin izah edildiği belirtildi.

Gazeteye göre New York öncesinde 14 Ekim’de Londra’da görüştüğü İngiltere Başbakanı Keir Starmer Hristodulidis’e İngiltere’nin, Ada’daki askeri üsleri, Kıbrıs sorununda ve Gazze ve Lübnan’daki krizden sonra bölgede oynamak istediği baş rol nedeniyle böyle bir görüşmenin dışında kalmayı kabul etmeyeceğini iletti.

Daha önce, 2023 baharında Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri'nin dörtlü görüşme konusunda Rum yönetiminin nabzını yokladığını, ancak böyle bir gelişmeye karşı olumsuz da görünmediğini yazan gazete bu konuya Rum yönetimi tamamen karşıyken, Yunanistan’ın saçma bulmadığını belirtti.