Rum ve Yunan öğrenci örgütlerinden engel!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Londra'da King's College London'da yapacağı etkinliğe yönelik Kıbrıslı Rum öğrenci örgütleri Özersay’ın binaya girmesini engellemeye çalışıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Londra'da King's College London'da yapacağı etkinliğe, Rum ve Yunan öğrenci örgütlerinin, binanın giriş kapısını kapatıp, Kudret Özersay’ın binaya girmesini ve Kıbrıs Türk’ünün sesini duyurmasını engellemeye çalışıyor.

29/01/2020 22:01