Rum ve Yunan tabip birliklerinden müdahale

Rum ve Yunan tabip birliklerinin, Girne’de bilimsel konferans düzenleneceğine dair bilgi almalarının ardından “alarma” geçtiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Rum Tabipleri Birliği’nin, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına mektup göndererek “müdahale” talebinde bulunduğunu yazdı.

Yunan Tabipleri Birliği’nin ise Avrupa’daki meslek gruplarını bilgilendirerek konferansa katılmamaları telkininde bulunduğunu yazan gazete uluslararası konferansın 10-13 Kasım tarihlerinde Girne’de gerçekleştirileceğini belirtti.

Habere göre Rum Tabipleri Birliği açıklamasında ayrıca olası Kıbrıslı Rum doktorların konferansa katılmalarının kabul edilemez bir durum olarak addedileceğini ayrıca “yasa dışı bir rejimin dolaylı olarak tanınmasını” sağlayacağını da ileri sürdü.

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24/08/2022 13:40