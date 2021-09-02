Rum Yetkili Makamları Petrol Sızıntısı Konusunda Teyakkuzda

Rum yetkili makamlarının, Suriye’deki bir elektrik santralinde yaşanan petrol sızıntısı nedeniyle teyakkuzda kalmaya devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, konuyla ilgili habere bugün de yer verdiler.

Gazete, Rum Yönetimi’nin yetkili makamlarının Suriye kaynaklı petrol sızıntısı konusunda gelen bilgilerin ardından, ilgili bölgede gerek havadan gerekse kirlilik önleyici araçlara sahip olan “Aleksandria” isimli gemiyle hemen araştırma yapıldığını yazdı.

Rum Yönetimi makamlarının, Suriye’deki bir elektrik santralinde geçtiğimiz hafta yaşanan petrol sızıntısının ardından, sızıntının Kıbrıs kıyılarına yaklaşması nedeniyle alarm durumunda oldukları haber verildi.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, ana hacminden ayrılmış çok az miktarda petrol sızıntısının dışında endişe verici bir durumun bulunmadığını söyledi.

Kadis, Rum Yönetimi’nin sahip olduğu teknoloji, unsurlar ve işbirlikleriyle, şu ana kadar böyle bir gereksinimin görülmemesine karşın, bu çevre kirliliğini göğüsleyebileceğini belirtti.

Rum Balıkçılık Dairesi Müdürü Marina Argiru ise yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın doğusundaki deniz bölgesinde petrol sızıntısının önlenmesine ilişkin yetkililerin teyakkuz durumunun sona ermediğini, Eylem Grubu’nun durumu sürekli değerlendirdiğini ve incelediğini söyledi.

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN YARDIM TALEBİ

Gazete, aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’ın, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle AB Siyasi Koruma Mekanizması aracılığıyla Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı’ndan (EMSA) teknik yardım talebinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Avrupa Komisyonu temsilcisi, EMSA’nın bölgeye özel bir gemi gönderdiğini (zaten bölgede bulunan Aleksandria gemisi) belirtti.

Komisyon temsilcisi ayrıca Akdeniz’in Korunmasıyla İlgili Barselona Anlaşması’na atıfta bulunarak müdahil ülkeleri işbirliğine çağırdı.

DİĞER GAZETELER

Alithia gazetesi “Petrol Sızıntısı Konusunda Herhangi Bir Endişe Yok” başlıklı haberinde, Greko Burnu’nun 50 kilometre kuzey doğusunda az miktarda petrol sızıntısı bulunmasına karşın yapılan araştırmalar neticesinde endişe verici bir durumun bulunmadığını yazdı.

Gazete, buna karşın yetkililerin durumu yakından takip etmeye devam ettiğini de belirtti.

Politis gazetesi ilgili haberi “Petrol Sızıntısı… Sorun Konusunda Teskin Ediyorlar” başlığıyla verirken Haravgi gazetesi “Komisyon Bölge Devletlere İş birliği Çağrısı Yaptı-Kıbrıs Kıyılarının Petrol Sızıntısından Kirlenmesinin Önlenmesi İçin” başlığını kullandı.

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02/09/2021 13:31