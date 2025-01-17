Rum Yönetimi, 4 Kıbrıslı Türk’ü istiyor

Güney Kıbrıs yetkilileri, bir Pakistanlı’nın öldürüldüğü Potamya olayına karıştığı iddia edilen dört Kıbrıslı Türk’ün kendilerine teslim edilmesi talebini, Suç ve Suçlulukla Mücadele Komitesine iletti.

Başlangıçta 62 yaşındaki Halil Alasan ve iki oğlunun teslimi talep edilmişken, bugün Mehmet Ali Uluçay ile ilgili yeni bir talep yapıldı. Uluçay, kurşun izleri taşıyan bir pikap aracıyla birlikte gemiye binmeye çalışırken tutuklandı.

Uluçay’ın, Kuzey Kıbrıs’taki yetkililere Potamya olayıyla ilgili olarak suçunu itiraf ettiği belirtiliyor. Kendisi, yasa dışı göçmen ticareti ve askeri bölgeye giriş suçlarından kuzeydeki sahte mahkemede yargılanıyor. Bu talep, Birleşmiş Milletler’e bildirilecek şekilde, toplu suçlar için oluşturulmuş iki toplumlu ofise iletildi.

Rum Basınına göre Rum Yetkililer, Alasan ailesinin üç üyesinin, kuzeydeki devletle olan bağları nedeniyle teslim edilmesinin pek olası olmadığını düşünüyor. Dördüncü şüpheli ile ilgili ise, Kuzey Kıbrıs’taki sürecin nasıl sonuçlanacağına dair belirsizlik devam ediyor. Uluçay’ın aracında kurşun izlerinin bulunduğu, ancak bu izlerin boya ile kapatıldığı belirtiliyor