Rum Yönetimi ''Ahlaklı Hacker'' Arıyor

Rum Yönetimi’nin, siber güvenlik alanında düzenlenecek yarışma için “ahlaklı hacker” aradığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yarışmanın sonucunda birinci gelecek kişinin, Rum Yönetimi’ni Avrupa Siber Güvenlik Topluluğu’nun (ECSC) siber güvenlik ile ilgili düzenlediği yarışmada temsil edeceğini yazdı.

Haberde, katılımcıların 14-25 yaş arasında olan öğrenci, mezun, güvenlik araştırmacısı veya siber güvenlikle ilgilenen kişiler olması kriterlerinin bulunduğu kaydedildi.

12/02/2020 14:50