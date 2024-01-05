Rum Yönetimi Başkanlığı Cuellar’ın atanmasıyla ilgili açıklama yaptı

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Sorunu ile ilgil” kişisel temsilci” ataması ile ilgili Rum Yönetimi Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Sayın Nikos Christodoulides, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in, Kolombiya eski Dışişleri Bakanı Bayan Maria Angela Holguin Cuellar’ı kişisel temsilci görevine atama kararını memnuniyetle karşılamaktadır” denildi

Açıklamada, Hristodulidis’in göreve geldiği günden beri müzakerelerin 2017'de Crans Montana'da kaldığı yerden devam etmesi yönündeki talebi hatırlatıldı. Açıklamada, Rum Başkanın, müzakerelerin mutabakata varılan temelde yeniden başlatılması ve BM kararları, AB ilkeleri ve değerleri temelinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla sonuçlandırılması için açık bir siyasi iradeyle çalışmaya devam etme kararlılığı da aktarıldı