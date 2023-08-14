Rum yönetimi BM’nin Cumhurbaşkanı Tatar’ın tutumu konusunda tavır almasını istiyor

Fileleftheros gazetesi, “Diyalog Hedefiyle Baskı Yapıyor – Lefkoşa, BM’nin Tatar’ın Olumsuz Tutumuna Karşın Tavır Alması Gerektiğine İnanıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmek için “Kıbrıslı Türklerin eşit egemenlik hakları kabul edilmesi” şartını sunduğunu, Rum yönetiminin ise bu durumun daha fazla bu şekilde devam edemeyeceği inancıyla BM’nin müdahalesinin gerektiğini düşündüğünü iddia etti.

Gazete, Hristodulidis’in ise bu durumu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’yla, adaya gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde yapacağı görüşmede gündeme getireceğini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, Tatar’ın bu durumunun devam edemeyeceği ve BM’nin müdahale etmesi gerektiği görüşünü Jenca’ya iletecek.