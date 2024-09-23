Rum Yönetimi BM’ye Kıbrıs için 3 tarih önerecek

Rum Yönetimi, Ekim ayı içinde Üçlü görüşme için üç tarih gündeme getirdi

Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafları arasında üçlü toplantı imkânına yönelik son aylarda devam eden çalışmalar kapsamında, Kıbrıs Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nden talepte bulundu.

Rum Haber Ajansına göre, Birleşmiş Milletler'in olası toplantı tarihleri belirlenirken, Lefkoşa Ekim ayı içerisinde üç olası tarih önerecek. Edinilen bilgiye göre, Rum tarafının BM'ye verdiği ilk tarih ekim ortası, diğer ikisi ise aynı ayın son haftasında. Ayrıca Atina, BM genel merkezinde üçlü bir toplantı yapılması konusunda iyimser ve Yunan hükümetinden üst düzey bir kaynak"Kıbrıs meselesiyle ilgili müzakerelerin yeniden başlaması konusunda ılımlı bir iyimserlik var" dedi