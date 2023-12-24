Rum yönetimi “denizcilik mekânsal planına” tepkileri “not ediyor ama kucaklamıyor”

Rum yönetiminin, Türkiye’nin ve KKTC’nin haklarını ihlal edecek şekilde hazırladığı ve 20 Aralık Çarşamba günü Bakanlar Kurulu’nda onayladığı “deniz mekânsal planlamasına” Türkiye’den ve KKTC’den gelen tepkilere Rum Sözcü’den “Not ediyoruz ama kucaklamıyoruz.” açıklaması geldi.

Alithia, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından yapılan tepki açıklamalarını “Türkiye’nin ve Sahte Devletin Tepkileri… Kıbrıs’ı Deniz Mekânsal Planıyla İlgili Tek Taraflı Tasarrufta Bulunmakla Suçluyorlar” başlığıyla okurlarına aktardı.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Türkiye ve KKTC’den gelen tepkiler üzerine “bütün karar ve planlamalarımızı egemenlik haklarımız dikkate alınarak ve uluslararası hukuka tam uyumla yapıyoruz” iddiasında bulundu. "Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının tepkilerini not ediyoruz ancak hiçbirini kucaklamıyoruz” diyen Sözcü tepkilerin, Rum yönetimi nazarında “zemini olmadığını” da öne sürdü

Haravgi haberi, “Deniz Mekânsal Planıyla İlgili Türk Tepkileri Zeminsiz… Letimbiotis: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bütün kararlarında egemenlik hakları dikkate alınır” başlığıyla aktardı.

“Özellikle deniz sınırlarımızda Frontex’in varlığına ihtiyacımız var”

Alithia, DİSİ Başkan Yardımcısı Marios Pelekanos’un “Ülkemiz, deniz sınırlarında Frontex’e ihtiyacı var” dediğini aktardı.

Pelekanos mülteciler konusunda bu gazeteye verdiği özel söyleşide, “Türkiye’nin ve KKTC’nin mülteciler meselesini araç haline getirdiğini” öne sürerek “bu, ulusal var oluşumuz ile ilgili olduğundan, bizi çok endişelendiriyor” dedi.

Avrupa Birliği sınırlarının korunması için kolektif olarak AB’nin ve münferit olarak üye ülkelerin katı önlemler alması gerektiğini söyleyen Pelekanos, “Bizim ülkemiz de özel durumunu, -temas hattından söz ediyorum- dikkate alarak önlemlerini almalıdır” dedi.

Pelekanos ana görevi dış sınırlarını korumada üye devletlere destek vermek olan Frontex’in işleyiş kurallarının genişletilmesi gerektiğini söyledi ve “Ülkemizin, özellikle deniz sınırlarında Frontex’in varlığına ihtiyacı var” ifadesini kullandı.